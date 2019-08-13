Ukrayna'dan AB'ye kaçak girmeye çalışan beş Türk gözaltına alındı

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) kaçak yolla girmeye çalıştığı belirtilen beş Türkiye vatandaşı gözaltına alındı.

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) kaçak yolla girmeye çalıştığı belirtilen beş Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir noktada bir otomobili durduran güvenlik güçlerinin aracın içindeki beş Türk ve iki Ukrayna vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Türk vatandaşlarının Ukrayna sınırını yasa dışı yoldan geçerek Polonya'ya gitmeyi planladıklarının tespit edildiği, iki Ukrayna vatandaşının ise Türk vatandaşlarının sınırı kaçak geçme planlarını organize ettikleri şüphesiyle işleme tabi tutulduğu ileri sürüldü.