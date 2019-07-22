Ukrayna’da Zelenskiy’in partisi seçimleri kazandı

Ukrayna’da genel seçimlerde, devlet başkanı Volodimir Zelinskiy’in partisi parlamentoda çoğunluğu sağlamış durumda.

Televizyonda sunduğu komedi programıyla ünlü olan Volodimir Zelinskiy’in partisi ‘Halkın Hizmetkarı’ Ukrayna parlamentosunda 450 koltuktan 250’sini almış durumda. Zelinski, ülkesindeki başkanlık seçimlerini Nisan ayında kazandığından beri kabine kuramıyordu. Bu seçim zaferi sonucunda Zelinskiy’in istediği gibi kabine kurabilmesi sağlanmış durumda.

Devlet Başkanı Zelenskiy'in göreve geldikten sonra parlamentoyu feshetmesi nedeniyle tekrarlanan seçime, 22 parti katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

Seçimler sırasında iç savaşın sürdüğü Donbas bölgesinde sandık kurulmadı.

Seçimlerde Zelinskiy’in partisi yüzde 42.7 alırken onu Rusya yanlısı ana muhalefet partisi ‘Hayat için Platform’ yüzde 13’le takip etti. Seçim barajı olan yüzde 5’i geçebilen diğer üç partiyse Zelinskiy’e yakınlığıyla bilinen Holos (yüzde 6), eski devlet başkanı Poroşenko’nun Dayanışma Partisi (yüzde 8.4) ve Yulya Timoşenko’nun Babavatan Partisi (yüzde 8) oldu.