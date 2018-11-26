Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko, Rusya ile yaşanan gerilimin ardından sıkıyönetim ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev yönetiminin sıkıyönetim ilan etmesi halinde bu ülkedeki radikallerin ve milliyetçilerin 'ellerinin bağı çözülmüş' gibi hissedeceğini söylemişti.

Rusya ile Kerç Boğazı bölgesinde yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (SNBO) ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararı, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından onaylandı.

Ukrayna'da bugün itibariyle sıkıyönetim, 25 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak.

LAVROV UYARIDA BULUNMUŞTU

Kiev yönetiminin gelişmeler nedeniyle sıkıyönetim kararı alması halinde Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bulunduğu Donbass bölgesi için tehdit oluşacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesi halinde bu bölgede neler yaşanacağı dikkatle takip edilmeli. Sıkıyönetim yokken bile bu bölgede yerleşim birimlerine, sosyal tesislere ateş açılması, sivillerin öldürülmesi gibi uluslararası insan hakları ihlalleri görülüyor. Sıkıyönetim ilanı ile radikaller ve milliyetçiler, muhtemelen 'ellerinin bağı çözülmüş' gibi hissedecek" ifadelerini kullanmıştı.