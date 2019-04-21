Ukrayna’da seçimlerin ikinci turu: Komedyen aday anketlerde önde

Ukrayna’da bugün yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinde komedyen aday Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko yarışıyor. Anketlere göre Zelensky yüzde 68’lik bir desteğe sahipken, Poroşenko’nun desteği yüzde 32.

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor.

31 Mart’ta 39 adayın katıldığı ilk tur seçimde Halkın Hizmetkarı partisinin adayı komedyen Vladimir Zelenskiy 30,24 oy oranıyla birinci sırada yer almış, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise yüzde 15,95 oy oranıyla ikinci olmuştu. Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

İkinci tura yönelik yapılan anketlerde Zelenskiy yüzde 68’lik bir desteğe sahipken Poroşenko’ya desteğin yüzde 32’de kaldığı belirtiliyor.

Zelenskiy’in bir TV dizisinde tarih öğretmeniyken kazara devlet başkanı olan bir karakteri canlandırması ise dikkat çekiyor.

İki aday Cuma günü başkent Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen ve televizyonlardan canlı olarak yayımlanan tartışma programında bir araya geldi. Adayların birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelttiği programda Zelenskiy stadda toplanan yaklaşık 22 bin kişilik kalabalığa “Ukrayna en yoksul ülkeyken neden tarihte görülmüş en zengin devlet başkanına sahip” diye sordu.

Poroşenko’nun kişisel serveti ve hakkında bir dizi yolsuzluk iddiası tartışma konusu.

Poroşenko muhalifleri artık "başka bir seçeneğe” oy vermek istediklerini belirtirken, Zelenskiy’in seçim kampanyasında kendisinden çok az söz ettiğini dile getirenlerse komedyen adaya kuşkulu yaklaşıyor.

Yerel saatle sabah 8.00’de başlayan oy verme işlemlerinin 12 saat sürmesi bekleniyor.

Ülkede seçimleri izlemek üzere 20 uluslararası örgütten yaklaşık 2 bin 700 resmi gözlemci bulunuyor. Yurtdışında yaşayan Ukraynalılar da 72 ülkede 101 merkezde oy kullanacak. Rusya’daki Ukrayna vatandaşlarının oy vermesi ise Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yasaklandı. Seçim sırasında 130 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı açıklandı.

Ülkede yaklaşık 30 bin merkezde süren seçime katılımın yüksek olduğu belirtiliyor.260340

