Ukrayna'da rehin alınan 11 kişi kurtarıldı, saldırgan tutuklandı

Ukrayna'nın Harkov şehrinde üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyen bir kişinin posta ofisinde rehin aldığı 11 kişi kurtarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yaptığı açıklamada tüm rehinelerin kurtarıldığını, saldırganın ise tutuklandığını ifade etti.

Sputnik'in Ukrayna basınından aktardığı habere göre, olayın polise intikal etmesi eşi polis olan bir postane çalışanının telefonu üzerine gerçekleşti. Postaneye bir kişinin soygun amacıyla girdiği bilgisini alan polisler harekete geçti.

Saldırganın saldırıyı hangi sebeple gerçekleştirdiği ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı henüz bilinmiyor.