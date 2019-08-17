Ukrayna'da otel yangınında 9 kişi öldü, Zelenskiy 'iş güvenliği kurallarına uyulmadı' dedi

Ukrayna’nın Odessa kentinde bir otelde yangın çıktı. Yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Zelenskiy ‘Bu, savaş esnasında olmadı’ diyerek yangına iş güvenliği kurallarının ihlalinin neden olduğunu açıkladı.

Ukrayna’nın Odessa kentinde “Tokio Star” adlı bir otelde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, yangının çıktığı sırada otelde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, olayı yakından takip ettiğini belirterek, "Bu, savaş esnasında olmadı. Yangına, iş güvenliği kurallarının ihlali neden oldu" dedi.