Ukrayna'da komedyen resmen birinci oldu

Ukrayna'da 31 Mart seçimlerinin resmi sonuçlarına göre Halkın Hizmetkarı partisinin adayı Vladimir Zelensky birinci, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ikinci sırada yer aldı.

Ukrayna'da Merkezi Seçim Komisyonu 31 Mart'ta yapılan başkanlık seçimlerinin ilk turunun resmi sonuçlarını açıkladı. Komedyen Zelensky oyların yüzde 30,24'ünü alarak ilk turu birinci sırada bitirdi.

İkinci sıradaysa yüzde 15,95 oranıyla Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko yer aldı.

Adayların aldığı oy oranlarını açıklayan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, seçimlere 18,9 milyon kişinin katıldığını da söyledi. Buna göre, 5,7 milyon oy Zelensky'ye giderken 3,1 milyon oy Poroşenko'nun oldu.

Seçim komisyonu, iki adayın 21 Nisan'da yapılacak ikinci tur için resmi adaylar olduğunu bildirdi.

Her iki siyasetçi de resmi sonuçların açıklanmasından önce zaten seçim çalışmalarına başlamıştı. Poroşenko, bugün sabah saatlerinde Telegram kanalından Ukrayna'nın NATO ve AB'yle ilişkileriyle ilgili konumunu hatırlatmıştı.