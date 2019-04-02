Ukrayna'da komedyen fark attı

Ukrayna'da devlet başkanlığı için yarışan komedyen adayın oyları birinci turda mevcut devlet başkanının iki katı oldu.

Ukrayna’daki başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 98’inin sayıldığı ve komedyen Vladirimr Zelensky’nin mevcut devlet başkanı Pyotr Poroşenko’nun oylarının iki katı oy aldığı bildirildi. Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre Halkın Hizmetkarı Partisi lideri Zelensky’nin oy oranı yüzde 30,26 olurken Devlet Başkanı Poroşenko’nun oyları yüzde 15,92’de kaldı. Batkivşçina (Anavatan) Partisi lideri Yulia Timoşenko da yüzde 13,38 oy oranıyla üçüncü sıradaki yerini koruyor.

Ukrayna’da önceki gün yapılan seçimlerde katılım oranının yüzde 62,8 oranında gerçekleştiği, en yoğun katılımın ülkenin batısındaki Lvov ve Volyn bölgelerinde, en düşük katılımın da güneybatıda kalan Zakarpatskay bölgesinde olduğu kaydedildi.