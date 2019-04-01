Ukrayna'da komedyen aday önde

Kapitalizmin yönetsel krizi Ukrayna'da bir komedyenin devlet başkanı olmasını getiriyor. Dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, bir komedyen seçimin galibi oldu. Sermaye çevrelerinin tek derdi, IMF paketini halka kabul ettirecek bir 'başkan'ın seçilmesi.

Ukrayna’da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunun galibi, popüler bir dizide hayali bir devlet başkanını canlandıran bir komedyen oluyor.

Sabah saatlerinde sandıkların yarısından fazlasının açılmasıyla ortaya çıkan tablo, 41 yaşındaki Volodimir Zelenskiy’nin görevdeki Devlet Başkanı Petro Poroşenko karşısında açık ara önde gittiğini gösteriyor. Merkezi Seçim Komisyonu, seçimin büyük oranda özgür ve adil geçtiğini duyururken sandıkların yüzde 50,4’ünün açıldığı bildirildi. Buna göre Zelenskiy oyların yüzde 30,2’sini aldı. Yüzde 16,6 oy alan Poroşenko’yu yüzde 13,1 oyla eski Başbakan Yulia Timoşenko izliyor.

39 adayın yarıştığı ilk turda öne çıkan Zelenskiy ve Poroşenko 21 Nisan’da ikinci turda yarışacak. Batı ve Rusya arasında sıkışmış ve savaş mağduru ülkeyi nasıl yöneteceği konusunda soru işaretleri bulunan Zelenskiy’nin dün yaptığı zafer konuşmasında seçimi kazanırsa ne yapabileceğine dair çok ipucu vermediği konuşuluyor.

IMF DAYATMALARINI KİM HAYATA GEÇİRECEK?

İkinci tura kalan iki aday da aslında Batı’ya sadakatleri ve Rusya karşıtlıklarıyla tanınıyor. Sermaye sahiplerinin asıl derdininse Ukrayna’ya IMF politikalarının dayattığı "reformları" kimin gerçekleştirebileceği olduğu belirtiliyor.

Dün seçmenlerine yaptığı açıklamada “Yalnızca eğlenceye oy vermeyen tüm Ukraynalılara teşekkür etmek istiyorum. Bu daha başlangıç, gevşemeyeceğiz” diyen Zelenskiy “Ülkedeki değişimi anlıyorsunuz ama bunun daha hızlı, derin ve kaliteli olmasını istiyorsunuz. Protestonuzun altında yatan motifleri anladım” diye konuştu.

Komedyenin seçim koordinasyon merkezinde, kampanyasının gevşek tarzıyla uyumlu bir şekilde bedava alkol, masa futbolu ve masa tenisi içeren bir bar bulunuyordu.

Zelenskiy’nin ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürüttüğü seçim kampanyasının oynadığı TV dizisiyle gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığı belirtiliyor. Komedyen dizide yanlışlıkla devlet başkanı olan titiz ve dürüst bir tarih öğretmenini canlandırıyor.

PUTIN'E BU FIRSATI VERECEK MİYİZ?'

Yolsuzluk suçlamalarıyla güç kaybeden ve seçim sürecinde Zelenskiy’yi “Ukrayna’yı uluslararası alanda temsil etmeye uygun olmamakla” eleştiren Poroşenko'ysa, özellikle Putin’in tercihleri ekseninden uyarılar yapmayı tercih etti. Putin’in “yumuşak, esnek, kırılgan, kıkırdak, deneyimsiz, zayıf, ideolojik olarak şekilsiz ve politik olarak kararsız bir başkan” hayali kurduğunu söyleyen Poroşenko, “Gerçekten ona bu fırsatı verecek miyiz?” diye konuştu.