Ukrayna’da faşistler Sovyet Mareşali Jukov’un büstünü yıktı

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov’da faşistler Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör grupları üyeleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu’nun başlıca komutanlarından biri olan Mareşal Georgiy Jukov’un büstünü yıktı.

Ukrayna'da Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör’den faşistler Harkov’da Mareşal Georgiy Jukov’un büstünü üzerine bağladıkları bir halatla çekerek kaidesinden indirdi.

UA.Kharkiv sitesinin aktardığına göre, grup büstün yerine Ukrayna bayrağı astı.

Olayın ardından Harkov Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, büstün yenileneceğini söyledi.

NAZİLERE KARŞI ZAFERİN KOMUTANI

Ukrayna parlamentosu 2015’te kabul ettiği "komünizmden arınma yasası" ile ülkede Sovyet sembollerinin kullanılmasını yasakladı. Yasa kapsamında komünizme dair anıtların kaldırılması ve cadde ile sokaklardaki komünizmle özdeşleşen isimlerin değiştirilmesi öngörülüyor.

Jukov, Nazilere karşı kazanılan zaferin komutanı olarak biliniyor. Georgiy Jukov, 1955-1957 yılları arasında Sovyet Savunma Bakanı olarak görev yaptı.