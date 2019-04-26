Ukrayna'da devlet başkanı seçilen Zelenskiy tatil için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna'da yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerini kazanan komedyen Zelenskiy, tatil yapmak için Türkiye'ye geliyor.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan komedyen Vladimir Zelenskiy, görevi devralmadan önce Türkiye'de tatil yapacağını açıkladı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum" mesajını paylaştı.

Son dört aydır ilk defa bir hafta sonu tatili yapacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya iki gün sonra döneceğini bildirdi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko yüzde 24,45'te kalmıştı.

