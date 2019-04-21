Ukrayna'da başkanlık yarışını komedyen aday Zelensky kazandı

​Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Zelenskiy, mevcut devlet başkanı Pyotr Poroşenko'yu yüzde 73,2 oy ile geride bıraktı.

Ukrayna’da bugün yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinde komedyen aday Vladimir Zelenskiy, mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko karşısında yüzde 73,2 oy ile önde.

Ukrayna genelinde saat 18.00 itibarıyla açıklanan sandık çıkışı verilere göre başkanlık seçimleri yarışını komedyen Vladimir Zelenskiy açık ara ile önde götürüyor.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan 2. tur oylamada Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak liderliğe otururken, Poroşenko ise aldığı yüzde 25,3 oy oranı ile ikinci oldu.

31 Mart’ta 39 adayın katıldığı ilk tur seçimde Halkın Hizmetkarı partisinin adayı komedyen Vladimir Zelenskiy 30,24 oy oranıyla birinci sırada yer almış, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise yüzde 15,95 oy oranıyla ikinci olmuştu. Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Poroşenko yenilgisini kabul etti ve önümüzdeki ay görevi bırakacağını açıkladı.