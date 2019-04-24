Ukrayna, Sovyet icatları hakkındaki bilgilerin ifşasını yasaklayan anlaşmadan çekildi

Ukrayna'nın, Sovyet icatlarıyla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmemesi hakkındaki anlaşmadan çekildiği belirtildi. Anlaşma kapsamında taraflar SSCB döneminde yapılan icatlara ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında 1999 tarihli Sovyet icatlarıyla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmesini yasaklayan anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Anlaşma, 4 Haziran 1999 tarihinde Rusya, Ukrayna, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanmıştı.

Anlaşmanın tarafları, SSCB döneminde yapılan gizli icatlara ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, daha önce yaptığı açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında yapılan tüm uluslararası anlaşmaları dikkatle incelediklerini ve ulusal çıkarlara yönelik en ufak uygunsuzluk bulunması halinde ilgili anlaşmadan çıkacaklarını söylemişti.