Ukrayna sınır birlikleri uyarıda bulunmadan ateş açabilecek

Ukrayna parlamentosu, yabancı askerlerin ülke sınırlarına girmesi ya da saldırıda bulunması halinde Ukraynalı sınır birliklerine uyarıda bulunmadan ateş açma izni veren yasayı onayladı.

Ukrayna Parlamentosu, yabancı askerlerin ülke sınırlarına girmesi ya da saldırıda bulunması halinde Ukraynalı sınır birliklerine uyarıda bulunmadan ateş açma izni veren yasayı onayladı.

Yasaya göre, yabancı askerlerin ülke topraklarına girmesi ya da Ukrayna donanmasına saldırması halinde Ukrayna güçleri uyarıda bulunmadan karşılık verebilecek.

RUSYA İLE DOSTLUK ANLAŞMASI UZATILMAYACAK

Egemenliğindeki kıta sahanlığını 12 mil genişletilmesine olanak tanıyan bir başka yasayı da onaylayan Ukrayna parlamentosuna göre, bu düzenleme ile Karadeniz'deki yasadışı gemi trafiği ciddi oranda azaltılacak ve bölge güvenliğine katkıda bulunulacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için parlamentoya sunduğu ve Rusya ile imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın uzatılmamasını öngören tasarı da genel kurulda 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki söz konusu anlaşması, 1 Nisan 2019'dan sonra uzatılmayacak ve yürürlükten kalkacak. Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan ve iki ülkeyi stratejik ortak olarak tanımlayan anlaşma anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri düzenleyen temel anlaşmalarından birisi olarak görülüyordu.