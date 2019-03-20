Ukrayna seçimlerinde başı çeken üç aday da Rusya karşıtı

Ukrayna’da 31 Mart başkanlık seçimlerinde öne çıkan üç aday da Rusya düşmanlığında ortaklaşıyor.

​Ukrayna’da 31 Mart başkanlık seçimleri öncesinde anketlerde başı çeken adaylar Rusya karşıtlığında ortaklaşıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Moskova’nın en kötü durum senaryosu olmasına rağmen, diğer adaylar da Rusya için çok iç açıcı değil.

Anketlere göre Poroşenko'nun ardından üçüncü sırada yer alan Yulia Timoşenko da, Rusya'ya “saldırgan ülke” diyor. Bugünlerde anketlerde ön sıralarda görünen TV komedyeni Volodimir Zelenskiy ise iki ülkenin savaşta olduğunu ve Ukrayna'nın AB'ye katılmasını istediğini belirtmişti.

Reuters’in haberine göre, Kremlin'e yakın olan bir kaynak, Poroşenko'nun kazanmasının Moskova'nın en az tercih ettiği sonuç olduğunu bildirdi. Ancak diğer adaylara, özellikle Timoşenko'ya, en azından iki ülkenin tekrar konuşmaya başlayabileceklerine dair bir umut sunduğu için daha sıcak baktıklarını söyledi.

Ukrayna siyasetinde yeni bir yüz olarak hızla popülerleşen komedyen aday Zelenskiy, Rusya tarafından da ne kadar oy alacağı bilinmeyen bir figür olarak görülüyor.

Zelenskiy'nin Moskova ile Kiev arasındaki savaşın durması için doğrudan görüşmelerin kaçınılmaz olduğunu belirttiği açıklaması Rus medyasında geniş yer buldu.

Rus hükümet çevrelerinde Poroşenko’nun kazanmasının Ukrayna’nın doğusunda herhangi bir anlaşmaya varmayı imkansız hale getireceği konuşuluyor. Oysa Rusya anadili Rusça olan nüfusun çıkarlarının korunduğu, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların azaltıldığı bir uzlaşma formülüne sıcak bakıyor. Rusya uzmanı Mark Galeotti, “Zelenskiy ve Timoşenko en azından görüşme olasılığına açık olabilir” diyor.