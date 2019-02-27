Ukrayna-Rusya gerilimi Eurovision'a yansıdı

Ukrayna Tel Aviv’de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekildi. Ukrayna yarışmada ülkeyi temsil etmesi için seçilen Maruv’a, Rusya’daki konserlerini iptal etmesi için baskı yapıyordu.

Ukrayna, İsrail'de düzenlenecek 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı.

Ukrayna'da son günlerde Eurovision ile ilgili yaşanan kriz sonrası alınan karar Ukrayna Kamu Televizyon ve Radyo Kurumu’nca duyuruldu.

Gerçek adı Anna Korsun olan şarkıcı Maruv, 64’üncü Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’yı "Siren Song" isimli şarkıyla temsil etme hakkı kazanmıştı. Ancak şarkıcının Rusya’daki turnesi tartışma konusu haline gelmişti.

Maruv son olarak Rusya'daki konserlerinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklasa da, Ukrayna Kamu Radyo ve Televizyon Kurumu, şarkıcı ile kurallar üzerinde anlaşmaya varılamadığı gerekçesiyle Maruv'un adaylığının iptal edildiğini duyurdu.

2014 yılından bu yana Kırım'ı ziyaret etmediğini söyleyen şarkıcı, "Ukrayna yasalarını ihlal etmedim. Eurovision'a katılımımla ilgili tüm masrafları da kendim karşılamaya hazırım" dedi. Maruv, yarışmadan adaylığını çekmesi için kendisine baskı uygulandığını söyledi.

Şarkıcının adaylığının iptal edilmesinin ardından Ukrayna Kamu Televizyon ve Radyo Kurumu, seçmelerde ikinci ve üçüncü olan Freedom Jazz ve Kazka gruplarına da yarışmaya katılması için teklif götürdü. Ancak her iki grup da bu teklifi geri çevirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Oluşan bu durumda, kamu yayıncılığı yasaları gereği, ayrıca ulusal seçmelerin siyasileşmesi nedeniyle, 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama yönünde karar alındı" denildi.