Ukrayna Rus tankerine el koydu

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na yeni bir isimle giriş yaptığı belirtilirken geminin adının geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda gerilimi sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi.

Tankerde arama yapıldığını ifade eden Ukrayna tarafı, geminin gözaltında tutulması için mahkeme kararı isteyeceklerini bildirdi.