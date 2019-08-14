Ukrayna Rus diplomatı sınır dışı etti, Rusya karşılık verdi

Ukrayna Lvov’daki Rus konsolosluğunda çalışan bir diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı buna karşılık olarak St. Petersburg’daki Ukrayna Konsolosluğu’nda çalışan bir diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Lvov’daki Rus Konsolosluğu’nda görevli bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edildiğini açıkladı. SBU’dan yapılan açıklamada “Ukrayna Dışişleri Bakanlığı konsolosluk yetkilisi statüsüyle uyumu olmayan etkinliği nedeniyle bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Bu kişi Ukrayna’yı terk etti” denildi. SBU sözkonusu Rus diplomatın emekli bir asker aracılığıyla istihbarat topladığını ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bu adımına karşılık olarak St. Petersburg’daki Ukrayna Konsolosluğu’nda çalışan bir diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

RUS DIŞİŞLERİ: NEDEN ÜÇ AY BEKLENDİ?

TASS’ın haberine göre Ukrayna’daki Rusya Konsolosluğu SBU’nun açıklamasının eski bir olaya ilişkin olduğunu bildirdi ve konuyla ilgili bir yorum yapmayacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada “Ukrayna Güvenlik Servisi’nin bu bilgiyi duyurmak için üç ay beklemesi ülkenin iç siyasetindeki oyunlarla ilgili gibi görünüyor” yorumu yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’nın Rus diplomatı sınır dışı edeceğini Mayıs ayında beyan ettiği ancak diplomatın yasadışı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin iddiaları destekleyen bir kanıt ortaya koyamadığı vurgulandı.