Ukrayna ordusunun 2017’deki gerçek kayıp rakamları

Ukrayna ordusundan atılan subayların yaptığı çalışmalar, ordunun 2017'de verdiği kayıpların boyutunu ortaya koyuyor.

Donbass’taki iç savaşın başından beri Kiev Rejimi; verdiği kayıpları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin (VSU) ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili gerçek bilgileri saklamayı veya olabildiğince küçük göstermeyi sürdüredursun, cephede verilen zayiat ise her defasında Kiev’in askeri veya siyasi resmi ağızlarını yalanlamaya devam ediyor. Konuya dair özellikle VSU’nun bizzat kendi üst birimlerinin hazırladığı raporlarda, ordunun Donbass’taki komuta kademesinde görevli subayların genelkurmayları için yazdıkları ayrıntılı istatistiki araştırma ve inceleme yazılarında yer verdikleri reel rakamlar, VSU’nun Donbass’ta uğradığı hezimeti tüm çıplaklığıyla ortaya seriyor. Bu hususta özellikle VSU Ortak Operasyon Merkezi Komutanı Korgeneral O.S. Sirskiy’in, VSU Genelkurmay Başkanı ve Başkomutan V.M. Mujenka’ya göndermek üzere hazırlattığı uzun ve kapsamlı askeri rapor, ülkenin güney doğusundaki birliklerin 2017’nin ilk yarısında DNR ve LNR silahlı güçleri karşısında verdikleri kayıpları oldukça teferruatlı biçimde diyagram ve tablolar eşliğinde gösteriyor.

SADECE 2017'NİN ALTI AYINDA 1315 KAYIP

Ordudaki haksızlık ve kanunsuzlukları eleştirdikleri için VSU’dan atılan subayların ağırlıklı olarak kurduğu Gizli Gerçek Bakanlığı (MCP) adındaki oluşum tarafından ele geçirilip, organizasyonun internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna deşifre edilen gizli rapordaki veriler 1 Şubat ile 31 Temmuz arasındaki 6 aylık dönemi kapsıyor. Buna göre, Ukrayna Ordusu sadece adı geçen periyotta ATO (Anti-Terörist Operasyonu) bölgesinde ölü ve yaralı toplam bin 315 personelini kaybetmiş. Bunların bin 143’ünü askeri personel, 172’sini de ordu bünyesinde görevli askeri olmayan memurlar teşkil ederken, brüt sayının bir önceki yılın aynı aralığına göre yüzde 8’e yakın artış göstermesi dikkat çekti. Aynı dönemin bin 32 kaybı yalnızca kara kuvvetlerinde yaşanırken; bunların 170’i ölüm, 862’i ise çeşitli şekillerde yaralanmalar biçiminde gerçekleşmiş. Öte yandan VSU, ATO bölgesindeki kayıplarının tam bin 143’ünü ise (yani brüt insan zayiatının tam yüzde 86,9’u) doğrudan silahlı çatışmalar sırasında vermiş. Bu bin 143 sayısının 142’sini ölümler, bin 1’ini ise yaralanmalar oluşturuyor.

2016'YA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

VSU’nun salt ATO bölgesindeki kayıp rakamları 2016’nın aynı dönemine göre hissedilir derecede artmış gözüküyor. Söz konusu dönemde ölme veya yaralanmayla sonuçlanan vakaların sayısı 244 artarken; ölümlü vakalar 8, yaralanmalar da 236 kez daha fazla yaşanmış. Böylelikle 2016’nın Şubat başı ile Temmuz sonu arasındaki altı ay içerisinde VSU’nun ATO kapsamında aktif savaştaki asker kaybı günde ortalama 4,2 iken, 2017’nin aynı döneminde ise 5,8’e yükseldiği görülüyor. Kayıpların çok önemli bir bölümü ise karşı taraftan yapılan ağır silah atışlarından kaynaklanmış. Yine VSU’nun bu dönemde Donbass’taki göreli ağır kayıplarının yüzde 58,7’si Donetsk civarında meydana gelirken; personel zayiatının yüzde 17,9’u Lugansk çevresinde, geri kalan yüzde 23,4’ü de Mariupol kırsalında yaşanmış. 2017 yılı boyunca ATO sınırlarında vazifede bulunan Ukrayna Ordusu birimlerinin toplam kayıplarının yüzde 13,1’inin ise çatışma dışı nedenlerden dolayı ortaya çıktığı belirlenmiş.

'GİZLİ GERÇEK BAKANLIĞI' NEDİR?

Gizli Gerçek Bakanlığı’nın sitesinin “Bize Dair” kısmında yazılanlar

“Gizli Gerçek Bakanlığı (MCP), emekli askerlerin ve konuya dair duyarlı insanların oluşturduğu bir birliktir. Bizleri VSU’nun subayları olarak öncelikle silahlı kuvvetlerimizin durumu endişelendiriyor: ATO (Anti-Terör Operasyonu) bölgesinde gerçekten yaşananlar gizlendiği gibi; ölenlerin sayısı da özellikle azaltılıyor, askerlerin ölümlerinin gerçek nedenleri gizleniyor. Askeri personel içerisinde büyük alkolizm problemi ve kanunsuz hareketler karşısında üst düzey subaylar gözlerini kapatıyor ve bazen bizzat kendileri suç işliyorlar. MCP’yi oluşturan bütün askerler, Ukrayna Ordusundaki durumu değiştirmeye çabalamış insanlardır ve bu şekilde sisteme karşı gelmiş olduklarından ötürü görevlerinden ihraç edildiler. Bizler hem kendi ordusuna karşı aşağılayıcı biçimde yaklaşıma hem de olayların reel durumunun gizlenmesine karşıyız. Bizler Ukrayna’nın yurtseverleriyiz ve onun toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Enformasyon baskısı yoluyla durumu değiştirmek ve ülkemizi daha iyi yapmak istiyoruz. Bu sitede ordunun durumuna ve ATO sahasındaki gidişata dair bilgiler paylaşıp, en azından hükümetin biraz da olsa utanacağını umut edeceğiz.”