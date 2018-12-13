'Ukrayna ordusu Donbass'a saldırı hazırlığında'

Rusya Dışişleri Bakanı Zaharova, Ukrayna ordusunun ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'a saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun bağımsızlığını ilan eden Donbass Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

Zaharova, muhtemel operasyonun hedefi olarak DHC'nin kontrolündeki Priazovya ile Rusya sınırındaki bölgeye işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemi Rusya sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Rus ordusu tarafından alıkonulmuş, gemilerdeki mürettebat tutuklanmıştı. İki ülke arasında gerilimi tırmandıran olay sonrası Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmişti.