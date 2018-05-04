Ukrayna 'Manafort davaları'nı dondurdu

Trump’ın eski seçim kampanyası yöneticisi Manafort hakkında Ukrayna’da açılan dört dava donduruldu. Ukrayna yönetiminin Trump yönetimi ile arasını bozmak istemediği için böyle bir kararın alındığı öne sürülüyor.

ABD’de de yargılanmakta olan Trump’ın kampanya yöneticisi Paul J. Manafort’un Ukrayna’daki davaları donduruldu. Karar, ABD’nin Ukrayna’ya Javelin tanksavar silahı satacağı döneme denk geldi.

New York Times haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın eski seçim kampanyası yöneticisi olan Paul J. Manafort ve iş ortağı Rick Gates, ABD’nin yanısıra Ukrayna’da da yargılanıyor. ABD’de Manafort ve Gates hakkında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi dosyası kapsamında ABD’ye karşı komplo kurmak ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 12 suçlama yöneltildi. İki isim Ukrayna’da da kara para ve finansal yolsuzlukla suçlandı ve dört dava açıldı. Bu dört dava başsavcı kararıyla donduruldu.

Ukrayna yönetimi ABD’ye hem askeri hem de finansal açıdan bağımlı durumda olduğu ifade ediliyor. Soruşturmaların durdurulması kararının, Trump yönetiminin Ukrayna'ya Javelin adlı tanksavar füze satma planladığı döneme denk gelmesi dikkat çekici ayrıntılardan biri.

ABD Dışişleri Bakanlığı 22 Aralık'ta füzeler için ihrcat izni verirken, Pentagon 2 Mart'ta 210 Javelin'in ve 35 roketin satışı için son onayı vermişti. Manafort'un dahil olduğu soruşturmaları durdurma emri ise Nisan'ın başında geldi.

Ukrayna milletvekili Volodimir Ariyev, ABD yönetimiyle arayı bozmamak için her türlü yolu deneyeceklerini söyledi.

Ukrayna hükümeti, füzelerin yanı sıra ABD'den yıllık 600 milyon dolar tek taraflı yardım alıyor.

Ukrayna'da meclis üyeleri ve siyasetçiler, soruşturmadan herkesin korktuğu ve soruşturmanın durdurulmasının Trump'ın hışmından kaçınma dürtüsü olduğu konusunda hemfikir.