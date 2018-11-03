Ukrayna lideri Poroşenko, Fener Rum Patriğiyle anlaşma imzaladı

İstanbul’a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Ukrayna lideri Petro Poroşenko’nun Türkiye ziyareti İstanbul’da başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Poroşenko ziyaretinde ilk olarak Fener Rum Patrikhanesi’ne gitti. Poroşenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'la bir araya gelen Poroşenko, burada yaptığı açıklamada “Bugün tarihi bir gün. Ekümenik Patrik ile işbirliği ve ortak çalışma anlaşması imzaladık” dedi.

Ekim ayında Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.

