Ukrayna: Karadeniz Rusya için Bermuda şeytan üçgeni olacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Karadeniz'in asla Rusya'ya ait olmayacağını ama Rusya için ‘Bermuda Şeytan Üçgeni'ne dönüşeceğini savundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Odessa'da düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada "Karadeniz asla Rus rejimine ait olmayacak. Karadeniz onun için aslında bir Bermuda Şeytan Üçgeni olacak" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Klimkin ayrıca, Ukrayna'nın Kırım'ı kesinlikle geri alacağını ve bunun için ülkenin bir bütün olarak Rusya'ya karşı durmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Mart 2014'te yapılan referandumdan sonra Rusya Federasyonu'na katılan Kırım konusunun sonsuza dek kapandığını belirtirken, Ukrayna yarımada üzerinde hak talep etmeye devam ediyor.