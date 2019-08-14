Ukrayna istedi, AP haber ajansı 'Kiev'i 'Kyiv' yaptı

Ukrayna'nın başkentinin İngilizce’de Kiev yerine Kyiv olarak yazılması talebini daha önce Beyaz Saray ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı benimsemişti. Associated Press de bundan sonra Ukrayna başkentini Kyiv olarak yazacağını duyurdu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in İngilizce basın yayın organlarında Kyiv olarak yazılması talebine bir olumlu yanıt da Associated Press haber ajansından geldi.

Şimdiye dek başlıca İngilizce ajanslar Kiev’i kullanıyordu ancak Associated Press bundan sonra Kyiv’i kullanacağını ve okurlarının anlaması için de haberlerinde Kiev hatırlatmasına yer vereceğini duyurdu. Haber ajansı mesajına Kiev tavuğu yemeğinin adını değiştirmeyeceğini de ekledi.

AP has changed its style for the capital of Ukraine to Kyiv, in line with the Ukrainian government’s preferred transliteration to English and increasing usage. Include a reference in stories to the former spelling of Kiev. The food dish remains chicken Kiev. — AP Stylebook (@APStylebook) August 14, 2019

1995 yılında Ukrayna hükümeti ülkenin başkentinin Latin harfleriyle yazılışını Kyiv olarak benimsemiş ve resmi yazışmalarda bu yazılışı kullanmaya başlamıştı. ABD ve İngiltere tarafından da resmi yazışmalarda Kyiv kabul görmüştü.

ABD ve İngiltere basınında Ukrayna başkentinin adının Kiev olarak yazılmasının Rusya’nın egemenliğinin “kalıntısı” olduğu iddiaları ortaya atılırken, AP'nin kararına karşı çıkanlar ise Roma’nın ya da Münih’in adının da İngilizce’de benimsendiği gibi yazıldığını, bu ülkelerde kullanılan haliyle yazılmadığını dile getiriyorlar.