Ukrayna ile İHA anlaşmasına Rusya'dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Türkiye'den insansız hava aracı alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın teknik müdürü olduğu Baykar Makina'dan 12 adet insansız hava aracı alımı anlaşmasını imzalamasının ardından Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Kommersant gazetesine verdiği demecinde, "İki taraflı askeri-teknik anlaşmalar, her egemen devletin ayrıcalığıdır" diyerek şöyle devam etti:

"Buradaki sorun, Ukrayna'nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası bir boyutu var. Zira sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası kuruluş arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözümlesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli."

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, dün Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı" demişti.