Ukrayna erken seçime gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tarafından alınan kararla ülke erken seçime gidiyor. Ukrayna seçimleri 21 Temmuz'da yapılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin parlamentosu Yüksek Rada’nın yetkilerini erken sonlandıran kararı imzaladı. 21 Temmuz'da erken seçime gidilecek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan karar metninde, Yüksek Rada’ya erken seçimlerin 21 Temmuz 2019 tarihinde düzenleneceği kaydedildi.

Ukrayna Bakanlar Kabinesi’ne erken seçimler için finansmanın sağlanması emri verilirken karar yayınladığı gün yürürlüğe girdi.

Zelenskiy dün Yüksek Rada’da yemin ederek resmen göreve başladı. Yemin töreninden sonra fraksiyon başkanlarıyla bir araya gelen yeni devlet başkanı, parlamentonun halkın güvenini kaybettiğini ve son 3 yıldır koalisyonun oluşturulamadığını söyledi. Tüm fraksiyonlar erken seçim kararını kabul etti.