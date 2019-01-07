Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya’yla son bağı kopardık

İstanbul’da Fener Rum Patriği’nden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık veren beratı alarak ülkesine götüren Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ‘Rusya ile son bağı kopardık’ dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, haftasonu İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen törende Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık veren beratı alarak ülkesine döndü.

Kiev Sofya Kilisesi’nde düzenlenen ayin sonrası konuşan Poroşenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne verilen bağımsızlık (otosefali) ile ülkenin Rusya ile son bağını da kopardığını söyledi.

Poroşenko “Bu bizim ruhani özgürlüğümüzün başlangıcıdır” ifadesini kullandı.

Fener Rum Patrikhanesi geçen yıl Ukrayna’nın Moskova Patrikhanesi'nin değil kendisinin dini alanı olduğunu ilan etmiş, bunun üzerine Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkileri koparma kararı almıştı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un haftasonu Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık veren beratı imzalamasının ardından Moskova Patrikhanesi yetkilileri, bu belgenin bir kağıt parçası olduğunu ifade ederek, hiçbir hükmünün olmadığını ve Fener'in bu tutumu nedeniyle, Hıristiyanlık tarihindeki en büyük bölünmenin meydana geldiğini dile getirmişti.

