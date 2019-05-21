Ukrayna Büyükelçiliği’nden skandal ‘Kırım Tatarları’ paylaşımı

ABD’deki Ukrayna Büyükelçiliği, İkinci Dünya Savaşı’nda zorunlu göçe tabi tutulan Kırım Tatarları diye Polonya’da bir gettoda Nazi toplama kamplarına gönderilmek üzere trene bindirilen Yahudilerin fotoğrafını paylaştı.

ABD’deki Ukrayna Büyükelçiliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nde Nazi işgaline destek verdikleri için zorunlu göçe tabi tutulan gruplardan Kırım Tatarları’nı skandal bir paylaşımla andı.

Büyükelçilik resmi Twitter hesabından Kırım Tatarları diye Polonya’da bir gettodan Naziler tarafından toplama kampına götürülmek üzere trene bindirilen Yahudilerin fotoğrafını paylaştı.

ABD’deki Rusya Büyükelçiliği, Ukrayna Büyükelçiliği’nin hesabından paylaşılan fotoğrafın Polonya’nın Lodz kasabasında Nazi ölüm kamplarına gönderilmek üzere trenlere bindirilen Yahudilerin fotoğrafı olduğuna dikkat çekti. Rus büyükelçilik ABD Soykırımı Anma Müzesi’nin daha önce bu fotoğrafı resmi hesabından paylaştığını hatırlattı.

Öte yandan Ukrayna Büyükelçiliği’nin “18 Mayıs 1944, Stalin’i durduramadığımız gündü. Sonuç olarak Kırım Tatarları deportasyonu kurbanlarının yasını tutuyoruz” ifadelerine yer vermesi de tepki çekti.

Ukrayna’nın resmi diplomatik misyonunun İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işgaline karşı Anayurt Savaşı veren Sovyetler Birliği liderini “durduramadıklarını” birinci çoğul şahısla ifade etmesinin kendisini Nazilerle yan yana koyması anlamına geldiğine işaret edildi.



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