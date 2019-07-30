Ukrayna alıkoyduğu Rus gemisine resmen el koydu

Ukrayna geçen hafta alıkonulan Rusya’ya ait gemiye resmen elkoyduğunu duyurdu.

Ukrayna’da mahkeme geçen hafta İzmail Limanı’nda alıkonulan Rusya’ya ait tankere el konulması karar aldı.

Ukrayna’nın Odesa kentindeki mahkeme Rus gemisinin limana sahte evraklarla giriş yaptığı gerekçesiyle gemiye el konulması kararı aldığını duyurdu.

Ukrayna, 25 Temmuz’da alıkoyduğu Nika Spirit adlı geminin geçen Kasım ayında Kerç Boğazı’nda yaşanan gerilimde Ukrayna gemilerinin geçişine engel olduğunu öne sürüyor.

Ukrayna geminin adının o dönemde Neyma olduğunu ve daha sonra Nika Spirit olarak değiştirildiğini ileri sürüyor.

Tankerin sahibi Altomar adlı şirketten yapılan açıklamada sorunu çözmek için Ukraynalı yetkililerle temas halinde olunduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri geminin alıkonulmasının “sonuçları” olacağı belirtmiş, Ukrayna bu açıklamadan sonra geminin mürettebatı 10 kişiyi serbest bırakmıştı.

