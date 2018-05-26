Uganda'da trafik kazası: 48 ölü

Uganda'nın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 16'sı çocuk 48 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda polisi, ülkenin kuzeyindeki Kiryandongo eyaletinde, dün gece bir otobüs, kamyon ve traktörün karıştığı kazada 16'sı çocuk 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel saatle 20.30'da meydana gelen kazanın otobüsün, farlarını yakmadan yolda ilerleyen traktör ile çarpıştıktan sonra, bir kamyona çarpmasıyla meydana geldiği kaydedildi. Kazadan ise 10 kişinin sağ kurtulduğu bildirildi.

Uganda, yolların ve araçların bakımsız olması nedeniyle, dünyanın en çok trafik kazası gerçekleşen ülkelerinin başında geliyor. Uganda Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, 2015 ve 2017 yılları arasında, ülkede trafik kazaları nedeniyle 9 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiği biliniyor.

