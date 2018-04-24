Uber'in Ortadoğu'daki rakibi Careem'e siber saldırı

Uber’in en büyük rakibi, Dubai merkezli Careem’e düzenlenen siber saldırıda, aralarında Türkiye’den kullanıcıların da bulunduğu 14 milyon kişinin verilerinin çalındığı açıklandı.

Ulaşım uygulaması Uber’in en büyük rakibi, Dubai merkezli Careem’e siber saldırı düzenlendi. Aralarında Türkiye’den kullanıcıların da bulunduğu 14 milyon kişinin verilerinin çalındığı açıklandı.

Careem firması yaptığı açıklamada, sistemlerinde bir açık keşfettiklerini bildirdi. Bu açıktan faydalanılarak 14 milyon müşterinin ve şoförün bilgilerinin çalındığı açığa çıktı. Çalınan veriler arasında isimler, mail adresleri, telefon numaraları ve yolculukların kayıtları bulunuyor. Fakat Careem'in iddia ettiğine göre şifrelerin ve kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair bir kanıt yok.

Şirketten yapılan açıklamada şifrelerin ve kredi kartı numaralarının ayrı bir sunucuda bulunduğu belirtildi.

Saldırının 14 Ocak'ta gerçekleştiği, bu tarihten sonra sisteme kaydolan kullanıcıların verilerine dokunulmadığı bildirildi.

Careem adlı uygulama en çok Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Kuzey Afrika ülkelerinde kullanılıyor. Suudi Arabistan Kraliyet Holdingi, Alman otomotiv üreticisi Daimler ve Çin’in ulaşım uygulaması DiDi Chuxing firmanın baş yatırımcıları arasında bulunuyor. Firma toplam 78 şehirde 558 bin şoförle çalışıyor ve Uber’in Ortadoğu’daki en büyük rakibi olarak görülüyor.