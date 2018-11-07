Uber davasında tedbir kararı çıkmadı

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava öncesi çok sayıda taksici İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi. Davanın bugünkü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi çok sayıda taksici Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın bugünkü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı. 6-7 aylık sürede eksik rapor hazırlayan bilirkişiler için disiplin cezası uygulanması istendi.