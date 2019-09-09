UAEA İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını azalttığını doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın nükleer anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak düşürmesi kapsamında 7 Eylül’de gelişmiş santrifüjleri kullanmaya ve test etmeye başlama kararını ajansa bildirdiğini duyurdu. Ajans başkanı Feruta nükleer anlaşmanın devamı konusunda ‘Kaybedecek zaman yok’ dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran’ın nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini kademeli olarak azaltma kararı kapsamında 7 Eylül’den itibaren gelişmiş santrifüjleri araştırma ve geliştirme birimlerine yerleştirme kararını ajansa bildirdiğini duyurdu.

Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada UAEA Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın bugün toplanan yönetim kurulunda, İran'ın santrifüj kararına ilişkin kurumu bilgilendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İran araştırma ve geliştirme biriminde, doğal uranyum ile birlikte ek olarak gelişmiş santrifüj kullanmak ve test etmek istediği bilgisini, 7 Eylül'de UAEA ile paylaşmıştır" denildi.

Feruta dün Tahran’da İranlı yetkililerle görüşmüştü. Feruta’nın bugün yönetim kurulu toplantısında ajans ile İran arasındaki karşılıklı ilişkinin önemine değinerek kurumun süreçte aktif olarak çabalarını sürdüreceğini açıkladığı belirtildi. Feruta 35 ülkeden oluşan yönetim kurulunun olağan toplantısında nükleer anlaşmanın korunmasına ilişkin olarak “Kaybedecek zaman yok” uyarısında bulundu.

İran ABD’nin 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa Birliği'ni anlaşmayı korumak için gerekli adımları atmaya çağırıyor.

ABD’nin İran’a yaptırımlarının devre dışı bırakılarak İran ile ticaretin sürdürülmesi için adım atılmaması durumunda Tahran anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak azaltma kararı almıştı.

'AVRUPA ANLAŞMANIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEDE BAŞARISIZ OLDU'

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti. Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz" demişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de “2015 yılında imzalanan anlaşmadaki Avrupalı ülkeler bu anlaşmanın gereklerini yerine getirmekte başarısız oldu. Bu anlaşma tek taraflı bir anlaşma değil ve İran buna göre davranacaktır. Yükümlülüklerimizi parça parça azaltıyoruz” demişti.