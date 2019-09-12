Twitter'ın Küba harekatı: Küba’nın medya hesaplarını askıya aldı

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez’in katıldığı söyleşiyi yayımlayan Küba’nın medya kanallarına ait hesaplar Twitter tarafından askıya alındı. Aynı zamanda devlet kurumlarına ait resmi hesaplar, gazetecilerin kişisel hesapları ve bazı devlet görevlilerinin hesapları da askıya alındı.

Küba’nın medya kanalları ve devlet kurumlarının Twitter hesapları askıya alındı. Geçtiğimiz Haziran atında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba İnternet Ekibi, yayımladığı bir raporda Küba’nın internetteki varlığına karşı firmalara baskı kurduğunu açıklamıştı.

Twitter tarafından askıya alınan hesaplar arasında Küba Haberleşme Bakanlığı, Canal Caribe Cuba, Granma, Mesa Redonda, Radio Rebelde – Cuba, Cubadebate bulunuyor. Aynı zamanda Kübalı gazetecilerin hesapları da askıya alınırken, Küba Dışişleri Bakanlığı İletişim Müdürü ve Ulusal Cinsel Eğitim Direktörü Mariela Castro Espin’in Twitter hesapları da askıya alındı.

Durante la intervención de @DiazCanelB en la Mesa Redonda, #Twitter suspendió las cuentas de los principales medios y operadores de información de #Cuba. En una evidente operación concertada se trató de limitar los pronunciamientos de los revolucionarios en favor de la verdad. pic.twitter.com/N1Dm8wtytW — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) September 12, 2019

Twitter’ın Küba’nın medya kanallarına yönelik operasyonu Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Yuvarlak Masa adlı programda söyleşi verdiği sırada başladı.

Konuya dair Küba Gazeteciler Sendikası’nın yaptığı açıklamada “Kübalı Twitter kullanıcılarının hesaplarına erişimlerinin engellenmesi yeni bir şey değil. Yeni olan, açıkça Küba kurumlarının ve vatandaşlarının ifade özgürlüğünü sınırlamayı amaçlayan ve Devrim'in liderlerini susturmayı amaçlayan bu siber savaş eyleminin kitleselliğidir” ifadesi yer aldı.