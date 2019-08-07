Twitter'dan 'gizlilik ihlali' açıklaması: İzniniz dışında paylaştık, özür dileriz

Sosyal paylaşım platformu Twitter, gizilik ayarlarında yaşanan sorun nedeniyle kullanıcıların bilgilerini reklam verenlerle paylaştığını ve bu durumdan dolayı kullanıcılardan özür dilediklerini açıkladı.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım platformu Twitter, güvenlik ayarlarında yaşanan sorun nedeniyle kullanıcıların kişisel verilerinin izinleri dışında reklam verenlerle paylaşıldığını açıkladı.

Kullanıcıların 'Ayarlar' bölümünden reklamlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmasına karşın verilerin paylaşıldığını belirten Twitter, sorunun pazartesi günü çözüldüğünü ve etkilenen hesap sayısının tespit edilmesi için inceleme başlatıldığını söyledi.

Açıklamada, "Bize izin vermeseniz bile, örneğin bir reklama tıkladıysanız ne zaman etkileşime girdiğiniz ve ülke konumunuz gibi belirli verileri ölçüm ve reklam ortaklarıyla paylaşmış olabiliriz. Tercihleriniz konusunda bize güvendiniz ama biz başarısız olduk" denildi.

'YAPACAK BİR ŞEY YOK'

"Sizin yapabileceğiniz ne var? Hesap ayarlarınızı kontrol etmenizin dışında yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyoruz" denilen açıklamada hatanın düzeltildiği ve şirketin yaşananlardan dolayı kullanıcılardan özür dilediği belirtildi.

Yaşananların Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yürürlüğe girdiği Mayıs 2018 tarihinden sonra ortaya çıktığı öğrenildi.