Twitter 'Rus propagandasına' maruz kalan kullanıcıları uyaracak

ABD'li yetkililere konuşan bir Twitter yöneticisi, şirketin "Rus propaga servisleri" tarafından üretilen içeriklere maruz kalan kullanıcıları uyarabileceğini söyledi.
Sosyal medya şirketi, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında "Rusya bağlantılı" içerikleri gören kullanıcıları belirlemeye ve bilgilendirmeye çalıştığını duyurdu.
Açıklamayı yapan Twitter yöneticisi Carlos Monje, Rusya bağlantılı olduğu söylenen hesapların Internet Research Army ("İnternet Araştırma Ordusu") tarafından yaratıldığını öne sürdü.
ABD yönetimi Rusya'yı 2016 seçimlerine müdahale etmekle suçlarken, Rusya bu suçlamaları kabul etmiyor.