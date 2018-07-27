Twitter hisselerinde yüzde 15 düşüş

Çok sayıda sahte hesabı silen Twitter'ın hisselerinde, kullanıcı sayısındaki azalma sebebiyle büyük düşüş yaşandı.
Geçtiğimiz çeyrekte 336 milyon üyesi olan Twitter'ın üye sayısı 335 milyona geriledi. Kullanıcı sayısını artıramayan şirketin hisseleri yüzde 15 değer kaybetti.
Düşüşte yeni gizlilik yasalarının sosyal medya sitelerinde yarattığı baskının da etkili olduğu belirtiliyor.
Twitter, "sahte haberlerin yayılmasını engellemek" ve "seçimlere müdahaleleri durdurmak" gibi sebeplerle önlemler alıyor.
Şirketin gelirlerinin bu önlemler sebebiyle gelecek aylarda azalabileceği konuşuluyor.