Twitter, Bitcoin reklamlarını yasakladı

Twitter, Bitcoin'in yer aldığı kripto para birimlerinin reklamlarının yasaklanacağını açıkladı.

Facebook ve Google'un ardından Twitter da kripto para birimlerinin sosyal paylaşım sitesindeki reklamlarını yasaklayacağını duyurdu.

CNBC'ye konuşan Twitter sözcüsü "Twitter camiasının güvenliğini sağlamaya bağlıyız. Hal böyle olunca kripto para birimleri konusunda Twitter Reklamları (Twitter Ads) için yeni bir politika ekledik" dedi. Sözcü "Bu yeni politika çerçevesinde ICOs (Initial Coin Offerings- Başlangıç Parası Teklifleri) ve 'token' satışı reklamları küresel olarak yasaklanacak" dedi.

Twitter'ın yasak getirme olasılığı ilk olarak geçen hafta gündeme getirilmişti. Haberlerin ardından Bitcoin fiyatları 7.000 dolar seviyesine düşmüş ancak aynı gün 3 saat içinde 700 dolarlık bir artış gerçekleşmişti.

Bitcoin'in bugün itibarıyla alış fiyatı 7.908 dolar (31. 479 TL) seviyesinde.