Twitter binlerce hesabı durdurdu

İran hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen binlerce hesap Twitter tarafından kaldırdı. Twitter aynı zamanda Rusya, Venezuela ve Katalan bağlantılı olduğu öne sürdüğü hesapları da kapattığını açıkladı.

Twitter İran hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen binlerce hesabı kaldırdığını açıkladı.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, 4 bin 779 hesabın İran’la bağlantılı ya da İran destekli olduğunun tespit edildiği öne sürüldü. Ayrıca Twitter, 4 Rus, 33 Katalan ve Venezuela bağlantılı hesabı da kaldırıp arşivlediğini duyurdu.

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Twitter, gelişmeleri değerlendirdiği bir blog yazısında “Dünyanın dört bir yanından binlerce "araştırmacı" 30 milyondan fazla Tweet ve 1 terabayttan fazla medya içeren veri setlerimizi indirerek kendi soruşturmalarını yürütmek, öngörülerini ve bağımsız analizlerini dünyayla paylaşmak için bizim arşivlerimizi kullandı” ifadelerine yer verdi.