Twitter binlerce hesabı durdurdu

Twitter İran hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen binlerce hesabı kaldırdığını açıkladı.
Twitter tarafından yapılan açıklamada, 4 bin 779 hesabın İran’la bağlantılı ya da İran destekli olduğunun tespit edildiği öne sürüldü. Ayrıca Twitter, 4 Rus, 33 Katalan ve Venezuela bağlantılı hesabı da kaldırıp arşivlediğini duyurdu.
Twitter, gelişmeleri değerlendirdiği bir blog yazısında “Dünyanın dört bir yanından binlerce "araştırmacı" 30 milyondan fazla Tweet ve 1 terabayttan fazla medya içeren veri setlerimizi indirerek kendi soruşturmalarını yürütmek, öngörülerini ve bağımsız analizlerini dünyayla paylaşmak için bizim arşivlerimizi kullandı” ifadelerine yer verdi.