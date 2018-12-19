'Twerk' yapması istenen Hegerberg: Sadece saygı görmek istiyorum

Ballon d’Or kazandıktan sonra sahnede 'twerk' yapması istenen Ada Hegerberg, 'Sadece saygı görmek istediğini' belirtti.

Kadın futbolcu Ada Hegerberg, "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü olan Ballon d'Or'u kazandı. Hegerberg ödülü kazandıktan sonra sunucu kendisinden sahnede "twerk" yapmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak The Players' Tribune'e konuşan Hegerberg, "Sadece saygı görmek istediğini" belirtti.

Ödül töreni için "Hayatımın en harika gecesiydi" diyen Hegerberg, sunucunun yorumunun buna zarar vermesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Hegerberg, "Saatlerce eşitlikten, futbolda ve toplumda nelerin değişmesi gerektiğinden bahsedebilirim ancak sonunda her şey saygıya geliyor" diyerek, istediğinin "yalnızca saygı" olduğunu söyledi.

'TWERK' NEDİR?

Son yıllarda popüler hale gelen "twerk", 2000'lerin başından beri ABD ve Batı ülkelerinde yayılan, kalçayı sallayarak yapılan bir dans.

Sunucunun Hegerberg'ten şakayla bu dansı yapmasını istemesi cinsiyetçilik olarak görülüyor.