Tutuklanan Huawei yöneticisi hakkında karar verildi

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin yöneticisi Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD’nin İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi.

Hakimin belirlediği kefalet şartlarına göre, Vancouver kentindeki evinde ikamet edecek Mıng mahkemeye 7 milyonu nakit ve 3 milyonu gayrimenkul olmak üzere 10 milyon Kanada dolarını teminat olarak sunacak.

Lions Gate Risk Management Group adlı Kanadalı özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan GPS alıcısını ayak bileğinde taşıyacak Mıng, şirket görevlilerinin kendisini 7/24 izlemesine ve gerekirse gözaltına almalarına izin verecek.

Mıng tüm masraflarını kendi cebinden karşılayacağı özel güvenlik şirketince belirlenen bölgenin dışına çıkamayacak ve mevcut tüm pasaportlarını Kanadalı otoritelere teslim edecek.

Huawei'in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve CFO'su Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine 1 Aralık'tan beri Vancouver'daki bir hapishanede tutuluyordu.

Yaklaşık 10 gün hapishanede kaldıktan sonra kefalet duruşmasının üçüncü gününde şartlı serbest kalmasına karar verilen Mıng'ın akıbeti, ABD yönetiminin Kanada'dan iade talebinde bulunup bulunmamasına bağlı olacak.

Kanadalı hakim Ehrcke, Amerikalı otoritelerin söz konusu talepte bulunmak için 60 günü olduğunu bildirdi.