Tutankhamun heykeli satışa çıkıyor: Mısır İngiltere'den müzayedenin durdurulmasını istedi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Eski Mısır firavunu Tutankhamun'un altın heykel başı için 4 Temmuz'da Londra'da yapılacak olan müzayedenin durdurulmasını talep etti.

Mısır yönetimi, M.Ö. 1334-1325 yıllarında hüküm süren Eski Mısır firavunu Tutankhamun'un altın heykel başı için temmuz ayında Londra'da Christie müzayede salonunda yapılacak müzayedenin durdurulmasını talep etti.

The Guardian'ın haberine göre Mısır Dışişleri Bakanlığı, yapılacak müzayedeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada müzayedenin durdurulması ve heykelin Mısır'a iadesi için Mısır'ın Londra Büyükelçiliği aracılığyla İngiltre Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçildiği belirtildi. Londra'nın talebe ilişkin yanıtı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin müzayede salonu ve UNESCO ayrıca irtibata geçildiği ve eserin Mısır'ın hakkı olduğu belirtildi.

Mısırlı yetkililer, heykelin Luksor şehrinde bulunan Karnak tapınağından alındığını belirtiyor. Eski Tarihi Yapıtlar Bakanı Dr. Zahi Havas, heykelin Mısır'dan 1970 yılında götürüldüğünü düşündüğünü söyledi. Havas, "Christie'nin heykelin Mısır'dan yasal bir şekilde götürüldüğüne dair bir kanıtı olduğuna inanmıyorum, bu imkansız. Heykel, Mısır'a dönmeli" dedi.

Tarihi Yapıtlar Bakanlığı'nın kaçakçılık bölümü yöneticiliğini yapan Dr Şaban Abdül-Gavat, "Yetkililer müzayedeye ilişkin gerekli belgeleri toplayarak inceleme başlattılar, sonuçlara göre önlem alacaklar" açıklamasını yaptı.

GEÇMİŞ TARİHİ ESER YAĞMALARINI HATIRLATTI

Emperyalistlerin geçtiğimiz yüzyılda işgal ettikleri ülkelerde tarihi eser yağmalamaları bilinen bir gerçek. İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'nda Mısır işgali sırasında birçok tarihi eseri Mısır'dan götürdüğü bilinirken, ABD'nin bu yüzyılda Irak işgali sırasında Bağdat Müzesi'ni yağmalaması yakın tarih olarak hala hafızalarda.