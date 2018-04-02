Türkiye'ye ödenecek 6 milyar avro AB'de tartışma konusu olmaya devam ediyor

Türkiye'ye ödenecek 6 milyar avro, Avrupa Birliği'nde tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan sığınmacı anlaşmasıyla, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de tutulması karşılığında Türkiye'ye 6 milyar avro verilmesi kararlaştırılmıştı.

Anlaşmaya göre 6 milyar avrounun üçte ikisi devlet bütçelerinden, üçte biriyse AB bütçesinden karşılanacaktı. Ancak ülkelerin ödemelerin AB tarafından yapılmasını talep ettiği bildiriliyor.

AB-Türkiye ögrüşmelerinde 6 milyar avrounun 3'er milyar avroluk iki ödemeyle verilmesinde uzlaşılmıştı. İlk 3 milyar avronun Mart 2018'e kadar harcanması, sonraki 3 milyar avronunsa sonraki iki yılı karşılaması isteniyordu.

ALMANYA VE FRANSA DA ÖDEMENİN AB BÜTÇESİNDEN YAPILMASIN YANA

Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapılacak ödemenin tamamının AB bütçesinden yapılmasından yana olduğu belirtiliyor.

İlk ödemenin yarım milyar avrosu, Almanya bütçesinden karşılanmıştı.

Yapılacak ikinci ödemenin finansmanına ilişkin sorunların yanı sıra, ilk ödemenin AB fonlarından nasıl karşılandığına ilişkin şeffaflık sorunu olduğu aktarılıyor.

8 Kasım 2017'de yapılan toplantıda Almanya'nın AB'den finansmanın AB bütçesinin hangi kısmından yapıldığına ilişkin açıklama talep ettiği bildiriliyor.