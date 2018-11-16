‘Türkiye’ye F-35 teslimatıyla ilgili rapor ABD Kongresi’nde’

Reuters haber ajansı, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili Pentagon raporunun ABD Kongresi’ne sunulduğunu bildirdi. ABD, sözkonusu rapor sunuluncaya dek teslimatı durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Türkiye’ye 100 adet F-35 savaş uçağının teslimatıyla ilgili raporunu Kongre’ye sunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında imzaladığı yasa tasarısıyla F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmesi Pentagon’un sözkonusu raporu Kongre’ye sunmasına dek geçici olarak durdurulmuştu. Yasada Pentagon’un Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik raporunu 90 gün içinde hazırlaması öngörülüyordu.

Reuters'ın beş kaynağına dayandırdığı haberine göre, Pentagon sözkonusu raporu Kongre’ye teslim etti.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alma planı ve Türkiye ile ABD arasında gerilen ilişkiler nedeniyle F-35’lerin teslimatı ertelenmişti.

Pentagon’un silah alımlarından sorumlu yetkilisi Ellen Lord, hafta başında Reuters’a verdiği demeçte Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi alma planını “son derece sorunlu” olarak yorumlamış ve bir dizi ABD’li yetkilinin Ankara ile konuyu görüştüğünü ancak Türkiye’nin kararını değiştirmediğini söylemişti.

Pentagon’un raporunun sadece “olguları” ortaya koyacağını ancak bir tavsiyede bulunmayacağını belirten Lord raporun içeriğine dair ayrıntılı bir bilgi vermemiş, Türkiye’ye F-35 teslimatı konusunun Kongre’de tartışılarak karara bağlanacağını belirtmişti.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması durumunda F-35 satışı dahil silah anlaşmalarını iptal ederek yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Türkiye’ye teslim edilen iki F-35 uçağı halen ABD’de Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunuyor. Türk pilotların bu iki uçaktaki eğitimleri devam ediyor. Bu uçaklardan ilkinin Türkiye’ye en erken gelecek yaz getirilebileceği ifade ediliyor.

