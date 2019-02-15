Türkiye’nin yalanlanan Çin açıklamasına ABD'den destek

ABD Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve Çin tarafından yalanlanan 'Uygur Türkleri' açıklamasına destek verdi. Türkiye, Uygurlu bir müzisyenin Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde hapishanede öldüğünü iddia etmiş, Çin sözkonusu kişinin hayatta olduğuna ilişkin video yayımlayarak Ankara'nın açıklamasıyla ilgili resmi girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın "Çin’in Uygur Türklerinin insan haklarını ihlal ettiğini” iddia eden açıklamasına destek verdi.

Çin, Türkiye Dışişleri sözcüsü Hami Aksoy’un açıklamasına sert tepki göstermiş ve konuyla ilgili resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine katılıyor" sözleri yer alırken, Türkiye'nin konuya ilişkin açıklamasındaki "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy haftasonu yaptığı açıklamada, Çin’in Sincan Özerk Bölgesi’nde Abdürrehim Heyit’in cezaevinde öldüğünü iddia ederek “Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz” ifadesini kullanmıştı. Açıklamanın ardından Abdürrehim Heyit’in hayatta olduğu ortaya çıkmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Türkiye'nin hayattaki kişilerden ölmüş diye bahseden saçma yalanlara dayanarak mesnetsiz ithamlarla Çin'i suçlaması çok yanlış ve aşırı sorumsuzca. Buna kararlılıkla karşı çıkıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkeler, bir süredir Çin’in Sincan Özerk Bölgesi’nde cihatçı örgütlenmelere karşı kurduğu mesleki eğitim merkezlerini “toplama kampı” diye niteliyor ve bu yerlerde insan haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.