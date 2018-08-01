Türkiye'nin Rusya'dan 'İdlib' talepleri

Al Monitor'da yayımlanan bir makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS Zirvesi sırasında görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'den kendisine Suriye'nin Kürt temsilcilerle temasları hakkında bilgi verilmesini istediği belirtildi. Görüşmede gündeme gelen bir başka konu da Ankara'nın olası bir İdlib taarruzu konusundaki endişesi oldu. Makalede Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya sunduğu önerilere yer verildi.

Al Monitor’da yayımlanan Kirill Semenov imzalı bir makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Johannesburg’da düzenlenen BRICS zirvesinde 26 Temmuz’da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin içeriğine dair bazı bilgiler yer aldı.

Görüşme ihtiyacının, Türkiye’nin İdlib’deki durum ve Suriye’deki Kürt meselesiyle ilgili ciddi kaygılarından doğduğu belirtilen makalede, Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile Şam arasında başlayan düşük profilli görüşmelerin Türkiye’yi endişelendirdiği belirtiliyor.

ERDOĞAN KÜRT TEMSİLCİLERLE TEMASLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTEDİ

Kürtlerin ABD’nin Suriye’den çekilme ihtimali karşısında gelecekteki statülerini rejimle müzakere etme eğiliminde olduklarının göründüğü belirtilen makalede, Erdoğan’ın Putin’den Kürt temsilcilerle temaslar hakkında kendisine bilgi verilmesini istediği bilgisine yer verildi. Makalede “Kimliğinin açıklanmaması kaydıyla Al-Monitor’a konuşan bir Türk Dışişleri Bakanlığı kaynağına göre Erdoğan, Putin’le görüşmesinde Kürt temsilcilerle temaslar hakkında kendisine bilgi verilmesini, Suriye’de Kürt konusunda atılan adımların garantör bir devlet olarak Türkiye’yle koordine edilmesini istedi” denildi.

İdlib’deki durumun Türkiye için endişe verici olduğu belirtilen makalede “Esad güçlerinin İdlib’de taarruza geçmesi Türkiye’yle gerilimi azaltma bölgesinde varılan mutabakatları fiilen geçersiz kılabilir. Öte yandan Şam ve müttefiklerinin olabildiğince hızlı harekete geçmek için gerekçeleri var. Suriye rejimi askeri başarılarla yakaladığı ivmeyi avantaj olarak görüyor” ifadelerine yer verildi. Suriye ve müttefiklerinin bölgedeki Türk gözlem noktalarını pek önemsemediğinin görüldüğü kaydedilen makalede, Türkiye’nin bu taarruzu hesaba katarak gözlem noktalarını beton duvarlarla tahkim ettiği ifade edildi.

PUTİN ESNEK DAVRANDI

Ensar El İslam ve Fursan El İman gruplarının 9 Temmuz’da Lazkiye’nin kuzeyindeki Türkmen Dağı bölgesine saldırı düzenleyerek 25 Suriye askerinin öldürdüğü hatırlatılan makalede, Türk askeri noktasının saldırıyı engellemediği belirtildi. Bazı muhalif kaynakların bu saldırının bir emsal oluşturduğu gerekçesiyle Esad’ın işine geldiğini savunduğu belirtilirken, Moskova’nın belli bir diplomatik hazırlık yapılmazsa İdlib’e yönelik askeri harekâtın ciddi riskler taşıyacağının farkında olduğu da kaydedildi. Rusya’nın Suriye’deki savaşı bitirmeyi arzuladığı ama Türkiye ile de Suriye konusunun çok ötesine geçen ikili işbirliğini sürdürmek istediği belirtilen makalede, Erdoğan’ın istekleri karşısında Putin’in esnek davrandığı ve İdlib’de gerilimi düşürmeye açık olduğunun düşünülebileceği görüşüne yer verildi.

TÜRKİYE ASTANA SÜRECİNDEN ÇIKMAKLA TEHDİT EDİYOR

Erdoğan’ın danışmanlarından Yasin Aktay’ın İdlib’e harekât düzenlenmesi halinde Türkiye’nin Astana sürecinden çıkacağını söylediği hatırlatılan makalede şöyle denildi:

Böyle bir durumda Ankara İdlib’deki muhaliflere yeniden topyekûn askeri destek vermeye başlar. Bu da Şam ve müttefikleri için İdlib harekâtının başlangıç hedeflerini ciddi şekilde zorlaştırır. Dolayısıyla çok muhtemel ki Johannesburg’daki görüşmede Putin ve Erdoğan İdlib konusunda üçlü Astana formatı çerçevesinde net bir anlaşmaya varmadı. Konu önümüzdeki günlerde Soçi toplantısında ve Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında ağustos sonu İran’da yapılması beklenen zirvede ele alınacak. Moskova ve Ankara’nın İdlib’de mutabakata varması şüphesiz ki fazlasıyla zor olacak. Rusya büyük bir ihtimalle muhalif grupları rejimle uzlaştırmak için güney Suriye’de uyguladığı ‘zorla barış’ seçeneğinde ısrar edecek. Ankara’nın bu yaklaşımı kabul etmesi pek olası görünmüyor.

ANKARA'NIN MOSKOVA'YA ÖNERİLERİ

Bazı haberlere göre Ankara’nın Moskova’ya önerilerini gönderdiği ifade edilen makalede, önerilerde şu unsurların yer aldığı belirtildi:

Türkiye’nin himayesinde tüm muhalif grupları bir araya getirecek bir konferansın düzenlenmesi, militan grupların Ankara denetimindeki Suriye Ulusal Ordusu’na katılması, tüm ağır silahların Türk ordusunun kontrolüne geçmesi, gerilimi azaltma bölgesinde yer alan yerleşimlerde günlük işleri yürütüp yönetecek birleşik bir sivil idarenin kurulması. Bu öneriler temelinde, muhalefetin hâkim olduğu bölgelerden geçen M5 otobanı üzerinde bir Türk-Rus “himaye” mekanizması da oluşturulabilir. Şam’la Halep arasında mal taşımak için otobanın açık olması gerekiyor. Bazı kaynaklara göre otoban boyunca Rus askeri polis birlikleri de konuşlandırılabilir.

Tüm bunların hâlâ müzakere konusu olduğu ifade edilirken, Johannesburg’da Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra geçerliliğini koruyan en önemli sorununsa, Moskova’nın nihai çözümden uzak bu tip kısmi düzenlemeleri kabul edip etmeyeceği ve ederse ne zamana kadar edeceği, Ankara’nınsa İdlib’i muhalefet kontrolünde tutmak için ne kadar ileri gideceği olduğu vurgulandı.