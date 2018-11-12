Türkiye’nin desteklediği gruplar Suriye ordusuna karşı teyakkuza geçti

Suriye’nin İdlib vilayetinde TSK destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Suriye ordusuna karşı teyakkuza geçtiği bildirildi.

Suriye’de yayımlanan El Vatan gazetesi, Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı gruplardan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (UKC) İdlib’deki silahsızlandırılmış bölge içindeki birliklerini Suriye ordusuna karşı teyakkuza geçirdiğini yazdı.

Haberde Soçi anlaşmasında öngörülen silahsızlandırılmış bölgeyi terk etmeyen UKC’nin birliklerini teyakkuza geçirdiği ifade edildi.

Haber cihatçı örgüt Ahrar’uş Şam’ın İdlib’de savaşa hazır olma çağrısının ardından geldi.

El Vatan’ın haberine göre, Türkiye destekli Ahrar’uş Şam bağlantılı silahlı gruplar Heyet Tahrir’uş Şam ve Hurras ed-Din gibi diğer cihatçı gruplarla yakınlaşma ve Suriye ordusuna karşı bir koalisyon oluşturma çabası içinde.

CİHATÇILARDAN İDLİB'DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Fars Haber Ajansı’nın Sputnik’in Arapça yayınından aktardığına göre de İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgenin batısında bulunan Cisr el-Şuğur ilçesinde cumartesi günü Tahrir’uş Şam ile Türkistan İslam Partisi tankları ve ağır silahlarıyla bir askeri geçit düzenledi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, askeri geçitte çevre köy ve kasabalardan 500’ün üzerinde cihatçı yer aldı.

Habere göre, UKC’yle bağlantılı Ahrar’uş Şam komutanlarından Cebir Ali Başa, diğer cihatçı örgütlere İdlib’de Suriye ordusunun olası operasyonuna karşı birleşme ve hazırlık yapma çağrısında bulundu.