Türkiye'den yola çıkan kargo gemisi Libya açıklarında kaçırıldı

İtalyan basını, Türkiye'den kalkan Elhiblu 1 adlı geminin Libya açıklarında kaçırıldığını belirtti. İtalya ve Malta, olayı doğruladı.

İtalyan basını, Türkiye'den hareket eden ve içinde Türk kaptanın bulunduğu belirtilen Elhiblu 1 adlı kargo gemisinin Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldığını aktardı.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve Malta yönetimi, göçmenlerin Libya açıklarında kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdıklarını doğruladı.

Salvini, “Bunlar mağdur göçmenler değil, korsanlar. İtalya'yı ancak teleskopla görebilirler” dedi.

Malta silahlı kuvvetler sözcüsü ise, kaçırılan geminin yetkililer tarafından izlendiğini ve Malta'ya demir atmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin olaya ilişkin ilgili ülkelerle temasa geçtiği belirtiliyor.