Türkiye’den Süleymaniye’ye uçak seferleri başladı

Türkiye’nin Süleymaniye Havalimanı’na uyguladığı uçuş yasağını kaldırması üzerine 15 ay sonra ilk doğrudan sefer gece saatlerinde yapıldı.

Türkiye'nin Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na uyguladığı 15 aylık uçuş yasağını kaldırmasının ardından doğrudan uçak seferleri başladı.

Türkiye’den Irak’ın Süleymaniye kentine ilk uçak seferinin dün gece gerçekleştirildiği duyuruldu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Halil İbrahim yaptığı yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın (THY) Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’na ilk seferini gerçekleştirdiğini, ilerleyen günlerde Irak Hava Yolları uçaklarının da Süleymaniye’den İstanbul’a seferler düzenleyeceğini kaydetti.

Rudaw’ın haberine göre, Süleymaniye Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah da sorunun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in çabalarıyla çözüldüğünü söyledi.

Irak merkezi hükümeti 25 Eylül 2017’de eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından IKBY'nin sınır, baraj ve havalimanlarını Bağdat'a teslim etmesi yönünde karar çıkarmıştı. IKBY'nin söz konusu kararları ve yaptırımları reddetmesi üzerine Irak merkezi hükümeti, 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı.

Türkiye, Süleymaniye'ye 29 Eylül 2017'de uçuş yasağı getirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan daha önce yaptığı açıklamada 25 Ocak itibarıyla bu yasağın kaldırılacağını, THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşların yeniden başlayacağını bildirmişti.