Türkiye'den Rusya'ya: Hava savunma sistemlerini kapatın

Türkiye Afrin operasyonu öncesinde Rusya'dan hava savunma sistemlerini kapatmasını talep etti.

Türkiye, kritik Afrin operasyonu öncesi Rus hükümetini uyararak bölgedeki S-400 hava savunma sistemlerini kapatmasını istedi.

Türkiye'nin kapatılmasını istediği sistemler Lazkiye ve Hmeymim üslerinde bulunuyor.

Hafta sonu Türkiye'nin Rusya ve İran ile Soçi'de yeni bir görüşme daha yapacağı, bu görüşmenin "danışma" niteliğinde olacağı söyleniyor.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Yardımcısının katılacağı aktarılıyor.

Suriye'den yapılan açıklamada Türkiye'nin Afrin operasyonunu başlatması durumunda, Türk uçaklarının Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulacağı duyurulmuştu.